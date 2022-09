Uitvaart koningin Elizabeth vindt plaats op maandag 19 september

De vorstin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd op Balmoral Castle, haar Schotse vakantieadres. Haar lichaam wordt zondag overgebracht naar Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële koninklijke residentie in Schotland. Ze wordt maandag opgebaard in St. Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad.

De kist van Elizabeth wordt dinsdag overgevlogen naar Londen en vervolgens naar Buckingham Palace gebracht. Op woensdag gaat de kist naar Westminster Hall. Daar kunnen belangstellenden in de vier dagen voorafgaand aan de uitvaartdienst 23 uur per dag afscheid nemen. Op de ochtend van de staatsbegrafenis wordt de kist in een processie naar Westminster Abbey gebracht.

Het lichaam van Elizabeth wordt na de uitvaart in Westminster Abbey overgebracht naar Windsor Castle. Ze wordt bijgezet in St. George’s Chapel, waar haar man Philip eerder zijn laatste rustplaats vond. Hij overleed in april vorig jaar op 99-jarige leeftijd.

In Westminster Abbey is sinds de 18e eeuw geen begrafenis van een monarch meer gehouden, al vond daar in 2002 wel de uitvaart van Elizabeths moeder plaats. Onder anderen regeringsleiders en staatshoofden van over de hele wereld zullen in Westminster Abbey de koningin hun laatste eer bewijzen. De verwachting is dat de komende periode miljoenen mensen naar Londen zullen afreizen.