Flinke schade Twijfels na vuurzee Amsterdam: ’Hoe is constructie ooit goedgekeurd?’

Door Marijn Schrijver

Alle 95 woningen van het appartementencomplex in Amsterdam-Oost zijn voorlopig onbewoonbaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De rookwolken waren zaterdagavond in heel Amsterdam te zien. Hoe kon de brand in een spiksplinternieuw appartementencomplex in Oost zich zó snel verspreiden?