Nederlander opgepakt in Suriname voor mensenhandel

De politie kwam de twee verdachten op het spoor nadat drie slachtoffers, die niet uit Suriname komen, naar de politie waren gestapt. Hen was verteld dat ze in Suriname als danseres zouden optreden in nachtclubs. Eenmaal aangekomen moesten ze tegen de afspraken in seks hebben met betalende klanten. Het geld moesten ze vervolgens afstaan aan de Nederlander en de Cubaanse.

Waar de drie vrouwen vandaan komen is onbekend, maar de politie meldt dat ze inmiddels weer in hun land van herkomst zijn aangekomen.

Na de arrestatie heeft de politie een inval gedaan bij een huis in Paramaribo waar vrouwen zouden zitten die als prostituee werden ingezet. Daar werden nog eens drie vrouwen aangetroffen. Zij zijn naar een veilige locatie gebracht.