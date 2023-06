Explosies en grote brand bij recyclingbedrijf in Purmerend

Kopieer naar clipboard

Ⓒ vln nieuw

PURMEREND - In een metaalrecyclingbedrijf in het Noord-Hollandse Purmerend is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.10 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur in het vrijstaande bedrijfspand aan de Hertzstraat te bestrijden.