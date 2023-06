Grote brand papierloods recyclingbedrijf Purmerend onder controle

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.10 uur uit. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur in het vrijstaande bedrijfspand aan de Hertzstraat te bestrijden.

Het incident is onder controle, maar nog niet voorbij, zei de woordvoerder omstreeks 12.30 uur. "We zijn nog aan het nablussen en dat gaat nog wel even duren." Volgens de woordvoerder is sprake van enorme balen papier, die uit het pand moeten worden gehaald en vervolgens in containers met koud water worden gedaan. "Daardoor komt soms brandend materiaal in aanraking met water, en komt er rook vrij. Mensen die dat merken, kunnen beter even de ramen sluiten, deuren dicht doen en de ventilatie uit zetten."

Bij de brand zijn roetdeeltjes in de omgeving terechtgekomen. Die zijn grotendeels opgeruimd, aldus de woordvoerder. Mensen die roetdeeltjes tegenkomen, kunnen die zelf veilig wegspoelen met water, aldus de zegsman. Het pand zelf is flink beschadigd geraakt.

De brandweer voerde in de loop van de nacht sloopwerkzaamheden uit "om dichter bij de vuurhaarden te kunnen komen", aldus de veiligheidsregio. Een woordvoerder van de brandweer meldde eerder dat er enkele explosies waren geweest. "Die komen waarschijnlijk van ontploffende gasflessen van heftrucks die in de loods staan."

De brand is niet overgeslagen naar andere panden. Er was niemand aanwezig bij het bedrijf toen de brand uitbrak, zegt de woordvoerder. "De brand is ontdekt door een omstander." Er zijn geen gewonden gevallen. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.