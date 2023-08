Verbijstering om schorsen voorlopige hechtenis Lysander de R.: ’Angst voor hem is groot’

HAARLEM - Politie en Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem zitten zwaar in hun maag met de strafzaak tegen de leider van de beruchte motorbende Hardliners. President Lysander de R. werd vorige maand in zijn cel gearresteerd op verdenking van ernstige strafbare feiten, maar de raadkamer van de rechtbank in Haarlem schorste vorige week zijn voorlopige hechtenis.

Lysander de R. Ⓒ eigen foto