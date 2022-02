Kabinet ’positief’ over ontwikkelingen rondom coronavirus: voorgenomen versoepelingen gaan door

Er is sprake van „een ontzettend hoog aantal besmettingen en gelukkig naar verhouding een lage druk op de zorg”, aldus Kuipers. De coronaminister wil openlijk nog niks kwijt over wat er precies is besloten. De naleving van de basismaatregelen – afstand houden, handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten – blijft belangrijk, benadrukt hij. Ondanks de positieve uitkomst drukt hij mensen op het hart om waakzaam te blijven: „Mijn terugkerende boodschap is, tot vervelens aan toe: blijf voorzichtig.”

Het kabinet liet vorige week al aan de Tweede Kamer weten welke versoepelingen het voor ogen heeft: de eerste versoepelingen, waarbij de horeca en cultuursector tot 1 uur ’s nachts mogen openblijven, gaan aanstaande vrijdag al in. Ook mogen er dan maximaal 500 mensen per locatie bij elkaar komen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft gezegd dat het niet verstandig is om alle maatregelen tegelijkertijd te laten vervallen, zegt Kuipers. „Je zit pas heel veilig als het aantal besmettingen snel daalt. Daar zitten we nu nog niet.”

’Alle maatregelen van tafel’

Een week later moeten dan vrijwel alle coronamaatregelen van tafel, waaronder de anderhalve meter maatregel en het coronatoegangsbewijs. Dat blijft alleen nog nodig voor reizen naar het buitenland, waar veelal wel nog gebruik wordt gemaakt van de coronapas en in sommige landen zelfs van 2G (gevaccineerd of hersteld). Voor grote evenementen zoals festivals en nachtclubs met meer dan 500 bezoekers geldt vanaf dat moment het zogenoemde 1G-systeem, waarbij iedereen - gevaccineerd of niet - een bewijs van een negatieve test moet laten zien.

Mondkapjes in de publieke ruimte zijn vanaf volgende week ook niet langer nodig, behalve in het openbaar vervoer en op luchthavens en in vliegtuigen.

Kuipers houdt dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie, waarin de maatregelen officieel worden aangekondigd. Verwacht wordt dat dit voorlopig de laatste coronapersconferentie is van het kabinet. Premier Rutte is daar niet bij, omdat hij in de Eerste Kamer is voor het debat over de regeringsverklaring.