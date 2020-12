LIVE | Mea culpa Zwitserse minister: ’Te laks geweest’

De corona-aanpak van de Zwitserse regering is te laks geweest, erkent de minister van Gezondheid Alain Berset. „In de zomer dachten we dat het ergste achter de rug was. We waren te laks. En daarna waren we veel te optimistisch toen we dachten dat grote evenementen in het najaar weer mogelijk waren”, aldus Berset in een interview met de Zwitserse publieke omroep SRF. „Als je fouten maakt, moet je ze zo snel mogelijk herstellen”, voegde Berset eraan toe.

In het Zwitserse systeem hebben de kantons veel te zeggen. „De Zwitserse manier heeft een prijs. Het vraagt om eigen verantwoordelijkheid, verstand en vooruit kunnen zien. Als dat niet werkt, moeten we de maatregelen aanscherpen. Dat hebben we gedaan”, verklaart Berset. Zwitserland besloot een paar dagen geleden om alle restaurants, cafés en culturele instellingen een maand lang te sluiten. Skigebieden mogen openblijven.

Berset zegt dat de coronacrisis het uiterste van hem vraagt. Tijdens de eerste golf wist hij niet meer of het dag of nacht was en welke dag het was, zegt de minister in het interview. De moeilijkste beslissing uit die periode was het sluiten van scholen voor bijna twee maanden. Berset denkt dat het nog lang duurt voor het virus is verslagen, ondanks de komst van vaccins.

Zwitserland registreerde in de afgelopen week gemiddeld ongeveer 4000 positieve tests per etmaal. Dat komt neer op ongeveer 47 gevallen per 100.000 inwoners per dag. Nederland telt per dag gemiddeld zo’n 65 positieve tests op elke 100.000 inwoners.

