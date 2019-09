Mailaccount en profielsite ’sleutels’ voor de hacker

Het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van computervredebreuk – hacking – steeg tussen 2013 en 2018 van 2535 naar 2885, blijkt uit de cijfers. Wel laat het CBS weten dat er hierbij een foutmarge bestaat, waardoor de stijging mogelijk minder indrukwekkend is dan op het eerste gezicht lijkt. Van de Nederlanders maakt 97,7 procent gebruik van internet, 8,5 procent van hen (1,2 miljoen mensen) zegt in 2018 de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van digitale criminaliteit.

Bij ongeveer een kwart van de slachtoffers maakten hackers misbruik van het e-mailaccount of een profielsite zoals op Facebook of Instagram. Dat verbaast internetexpert Danny Mekić niets. „Je e-mailaccount is de kern van je onlineleven. Als je je wachtwoord van andere accounts vergeten bent, loopt dat bijna altijd via je e-mailaccount en kunnen hackers dus toegang krijgen tot andere profielen.”

In 10 procent van de hackgevallen werden persoonlijke gegevens op het internet misbruikt. In andere gevallen installeerden de hackers een virus dat leidde tot het verlies van gegevens, werden gegevens gestolen via een ’Trojaans paard’, werd het account geblokkeerd, of verstuurden de hackers ongewenste items als seksueel getinte mailtjes namens de gehackte persoon. In 40% van de hacks loopt het goed af en zijn er geen gevolgen. Bij de meeste hacks (ruim 40 procent van de gevallen) is iemand achter het wachtwoord gekomen.

