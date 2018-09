Dichte mist en gladheid verwacht

Zondag lost de aanwezige mist aan het einde van de ochtend op de meeste plaatsen op, meldt Weeronline. Dankzij flink wat zonneschijn warmt het dan op naar +2 tot +4 graden. In het noordoosten zal de mist op verschillende plaatsen hardnekkig blijven tot in de middag en als gevolg daarvan komt de temperatuur nauwelijks boven nul uit.

Kans op strenge vorst en eerste lokale ijsdag

De winterkou, met vooral in het noordoosten kans op aanvriezende mist, blijft zeker tot en met de nacht naar dinsdag aanhouden. Tijdens de nacht van zondag op maandag kan het in het noorden en oosten lokaal zelfs afkoelen tot -10 graden. Mocht de temperatuur beneden -10 graden komen dan is er sprake van strenge vorst. Dat hebben we dit seizoen nog niet eerder meegemaakt.

Maandag overdag blijft het in het noordoosten lokaal mogelijk zelfs de hele dag vriezen. Als dit gebeurt op een officieel weerstation van het KNMI kunnen we spreken van de eerste lokale ijsdag van dit winterseizoen. In het midden, westen en zuiden wordt het +2 tot +4 graden en is het vrij zonnig.

Koude pakjesavond

Het wordt koud, maandag op sinterklaasavond. Al vroeg in de avond vriest het in bijna het gehele land, later daalt de temperatuur tot bijna 5 graden onder nul, voorzien weerkundigen. Bij Weerplaza verwachten ze de koudste pakjesavond in ruim twintig jaar.

De tweede helft van de week wordt het zeer zacht. De maxima lopen op naar een graad of 11. Doordat bewolking en regen een hoofdrol spelen in het weerbeeld kan het ’s nachts nauwelijks afkoelen. De minima liggen dan rond 8 graden. Normaal is het begin december een graad of 7 overdag en een graad of 2 ’s nachts.