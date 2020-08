Schietpartij in Zeeuwse woning: één zwaargewonde

Er is een verdachte aangehouden. Het incident speelde zich af in een woning aan de Burggang in het centrum van de stad. De straat is afgezet met linten. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Agenten en recherche doen verder onderzoek.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.