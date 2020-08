Schietpartij in Zeeuwse woning: vrouw zwaargewond

De verdachte is geboeid afgevoerd. Agenten deden bewijszakken om zijn handen, vermoedelijk om bewijslasten niet te laten uitwissen. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat de relatie van de twee is. Ze bevond zich op de tweede etage van de woning aan de Burggang in het centrum van de stad.

De straat is afgezet met linten. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. „Onze forensische opsporing doet onderzoek in de woning om te achterhalen wat er is gebeurd”, meldt de politie.

