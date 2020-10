Mona Keijzer pas op plek 7, Lucille Werner ook op lijst CDA

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De rest van de lijst wordt dinsdag later op de dag bekend gemaakt.

Het CDA boog zich afgelopen dagen over het maken van de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Plek 1 en 2 waren al vergeven aan lijsttrekker Hugo de Jonge en zijn ’running mate’ Pieter Omtzigt. Daarom richtten de ogen zich dit keer meer dan ooit op plek drie. Een plek die vergeven blijkt te zijn aan de 45-jarige Zuid-Oost Brabantse Inge van Dijk.

Brabantse stem

In Brabant is Van Dijk een bekend politiek gezicht. Op haar vijfentwintigste startte ze met de lokale politiek en vervulde ze verschillende managementfuncties bij de Rabobank. In 19 jaar tijd beklom ze de Brabantse politieke ladder. Afgelopen jaar was ze de voorzitter van het provinciale CDA-bestuur, dat een belangrijke rol had in het in goede banen leiden van de politieke samenwerking tussen CDA, FvD, VVD en Lokaal Brabant in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Inge van Dijk Ⓒ CDA

Met de keuze voor Van Dijk mikt het CDA opnieuw nadrukkelijk op de Brabantse stem. De provincie is altijd al van groot electoraal belang geweest voor de christendemocraten, maar het CDA heeft er de afgelopen jaren steeds meer concurrentie te duchten gekregen van VVD, PVV en – recenter – FvD. Op de schouders van Van Dijk rust de taak om Brabantse kiezers te overtuigen om in maart volgend jaar in de stemlokalen een CDA-vakje rood te kleuren.

Staatssecretaris Mona Keijzer staat volgens betrokkenen op plek zeven van de kandidatenlijst. Vier jaar geleden kreeg ze nog plek twee. Keijzer deed mee aan de lijsttrekkersverkiezing, maar moest het afleggen tegen Kamerlid Pieter Omtzigt en vicepremier Hugo de Jonge, die de nipte winnaar werd.

In een interview met De Telegraaf gaf Keijzer recent al aan op de kandidatenlijst een stapje opzij te willen maken voor een nieuwe generatie CDA-vrouwen. „Ik ben twee keer de eerste vrouw van het CDA geweest. Ik ben nu net 52 jaar, ik vind dat de volgende generatie een kans moet krijgen als eerste vrouw.”

Een andere opmerkelijke naam is die van de voormalige Lingo-presentatrice Lucille Werner. Zij heeft plek tien gekregen. Rechterhand van Hugo de Jonge, CDA-spindoctor Bart van de Brink, staat op 21.

De kandidatenlijst is een concept-lijst. Later dit jaar kunnen CDA-leden bepalen wie wat hun betreft hoger of lager op de lijst moeten komen te staan.

De CDA-top ziet er nu zo uit:

1. Hugo de Jonge

2. Pieter Omtzigt

3. Inge van Dijk

4. Anne Kuik

5. Raymond Knops

6. Pieter Heerma

7. Mona Keijzer

8. Agnes Mulder

9. Harry van der Molen

10. Lucille Werner

11. Jaco Geurts

Gehandicapten-minister Rick van de Brink zou in de top-20 staan, evenals Henri Bontenbal.