Opnieuw domper voor Timmermans: omstreden natuurwet wankelt

Daarmee zijn de groene plannen nog niet definitief van de baan. Volgende maand buigt de milieucommissie zich nog over het voorstel en in juli gaat het voltallige parlement stemmen in Straatsburg. Tegenstanders van de wet vinden dat de ’Europese klimaatpaus’ terug naar de tekentafel moet. Maar Timmermans waarschuwde maandag al: er is geen plan B.

Het verzet tegen de wet groeit. Het kabinet vreest dat het biodiversiteitsplan Nederland nog verder op slot zet. Ook onder boeren en het bedrijfsleven klinkt er fel verzet tegen nog strengere milieuregels bovenop alle ambitieuze klimaatwensen. De Belgische premier Alexander De Croo riep dinsdagavond op om de pauzeknop in te drukken.

In het Europees Parlement gaat het spannend worden: de conservatieven, christendemocraten, uiterst rechts en een deel van de liberalen zijn tegen. Tot nu toe is nog geen enkel plan van Timmermans weggestemd.

Stevige kritiek

De Eurocommissaris haalt alles uit de kast om zijn natuurwet te redden. Ook de groenen en sociaaldemocraten in het Europarlement doen hun best om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Maar ook hier klinkt stevige kritiek op de inhoud van het voorstel.

Bekijk ook: Belgische premier in verzet tegen Timmermans

Dat de paniek in het linkse kamp groot is, bleek woensdag bij de stemming in de visserijcommissie. Zelfs de Belgische Europarlementariër Marc Tarabella, die eerder in voorlopige hechtenis zat vanwege het corruptieschandaal Qatargate, was opgetrommeld in een poging om de wet te redden. Tevergeefs: een nipte meerderheid stemde in met het voorstel om het plan-Timmermans te verwerpen.

’Stikstofcrisis 2.0’

VVD-Europarlementariër Jan Huitema reageert tevreden: „We moeten leren van de fouten die gemaakt zijn bij het opstellen van eerdere natuurwetten. Vergaande juridische bindende doelen op EU-niveau helpen niet bij het herstellen van natuur, maar zorgt alleen maar dat alles op slot komt. We willen geen stikstofcrisis 2.0.”