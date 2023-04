Vuurwapengevaarlijke man op gestolen snorfiets van de Afsluitdijk gehaald

Dat berichtte wijkagent Bas Dirkmaat op zijn Instagram-pagina. Hij loste dinsdagochtend zijn collega’s van de nacht af, die tijdens hun dienst de snorfietser staande hielden.

De man werd van de weg gehaald omdat het verboden is om de Afsluitdijk (snelweg A7) te rijden met een snorfiets. De bestuurder droeg ook nog eens geen helm en was niet in het bezit van een rijbewijs. Bovendien bleek de scooter niet verzekerd en stond deze geregistreerd als gestolen.

De bestuurder is een bekende van de politie. Hij geldt als vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. De man kwam uit Den Haag en was op weg naar Friesland. De scooter is in beslag genomen en de verdachte is overgedragen aan de politie Friesland.