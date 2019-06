’Zelfmoordwapen Van Gogh’ levert 162.000 euro op

Haalde Van Gogh de trekker van deze revolver over? Ⓒ AFP

Parijs - Update - Het bekendste wapen uit de kunstgeschiedenis is vandaag in Parijs verkocht. De waarde van de revolver waar Vincent van Gogh zich mogelijk mee in de borst schoot, werd tussen de 40.000 en 60.000 euro geschat, maar leverde 162.500 euro op.