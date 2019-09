’Activiste verspreidt antisemitische clichés’

Ahdaf Soueif Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM De toekenning van de prestigieuze ECF Princess Margriet Award for Culture 2019 aan de Egyptische schrijfster Ahdaf Soueif (69) stuit op felle kritiek van internationale Joodse organisaties. Soueif, die behalve auteur ook een bekende pro-Palestijnse activiste is, zou zich in haar uitlatingen over de staat Israël schuldig maken aan ’antisemitische clichés’ en aan het ’verspreiden van complottheorieën over Joden’.