Oorlogspartijen Jemen ruilen gevangenen en blijven onderhandelen

Sanaa is sinds het begin van de jongste burgeroorlog in 2014 in handen gevallen van de milities van de Houthi’s. De internationaal erkende regering is naar het zuiden uitgeweken en wordt sinds 2015 gesteund door een militaire coalitie die wordt aangevoerd door Saudi-Arabië. Dat land hoopt volgens Arabische media een punt achter de militaire bemoeienis te zetten. Een Saudische delegatie is daarom in Sanaa geweest voor gesprekken met de Houthi’s. Er volgen meer gespreksrondes over een permanent bestand en een vredesregeling, zo werd bekendgemaakt.

Het Saudische koninkrijk mengde zich onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud in maart 2015 in de slepende burgeroorlog in het buurland. Saudi-Arabië is een militaire coalitie van landen gaan aanvoeren om de Houthi-rebellen te verslaan en daarmee de internationaal erkende regering van het verscheurde land voor de ondergang te behoeden. De Houthi-milities komen uit het noorden van Jemen en zijn samengesteld uit overwegend leden van de gelijknamige stam.

De toenadering in Jemen is een direct gevolg van die tussen Saudi-Arabië en Iran. De twee besloten op een bijeenkomst in Beijing ruim een maand geleden de verbroken diplomatieke betrekkingen weer aan te knopen. De twee landen zijn bittere rivalen onder meer in de strijd in Jemen. De Houthi’s zijn van een stam die een geloof aanhangt dat verwant is aan dat van de sjiitische Iraniërs. Iran steunt de Houthi’s die een groot deel van het noorden hebben ingenomen inclusief de hoofdstad Sanaa.