Vliegend oorlogstuig maakt indruk op de Veluwe

EDE - Chirurg of toch maar ’gewoon’ piloot, net als haar vader bij vliegmaatschappij KLM in de praktijk brengt? De onbevreesde en mondige Mila Besse (15) uit Bennekom twijfelt sterk over haar toekomst. En nu nog wel meer dan ooit, nu ze in de krappe cockpit van een Duits jachtvliegtuig de stuurknuppel in handen heeft gehad. Van oor tot oor glunderend: „Wow, wát vet was dat!”