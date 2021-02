Democraten willen Republikeinse Marjorie Taylor Greene uit commissies

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt en heeft opgeroepen tot het doden van medeparlementariërs en zulke oproepen van anderen gesteund. De Democraten komen met het wetsvoorstel nadat de Republikeinen weigeren aanstalten te maken om haar te straffen.

De commissie voor de interne regels van het Huis van Afgevaardigden stemde in met het houden van een plenair debat waarin donderdag het lot van Greene wordt bediscussieerd. De Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy, net als Greene een fervent Trump-aanhanger, veroordeelde woensdag de uitspraken van zijn fractiegenoot. Tegelijkertijd beschuldigde McCarthy de Democraten er echter van dat zij verdeeldheid zaaien door te eisen dat Greene uit de parlementscommissies wordt gezet.

Voorzitter van de commissie voor interne regels Jim McGovern, een Democraat, beschuldigde McCarthy er op zijn beurt van dat die het opnam voor Greene in plaats van afstand van haar te nemen. „Iemand die zich uitspreekt voor het vermoorden van parlementariërs of anderen, zou denk ik niet het voorrecht moeten hebben om in een commissie te zitten”, zei McGovern. Hij is van mening dat Greene moet opstappen als parlementslid of uit het parlement gezet moet worden. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden noemde McCarthy’s weigering om tegen Greene op te treden „laf.”

McCarthy zei later dat Greene inmiddels afstand zou hebben gedaan van haar controversiële opmerkingen in het verleden.

McConnell klaar met Trump en Greene

Ondertussen zaten de Republikeinen ook met parlementariër Liz Cheney in hun maag, die zich juist tegen oud-president Trump en diens complottheorieën uitsprak toen zij voor de impeachment van Trump stemde. Daardoor was zij onder vuur komen te liggen van haar partijgenoten. Een aantal van hen wilde dat Cheney, die ook in een aantal belangrijke commissies zit, uit die commissies gezet zou worden. Uiteindelijk overleefde Cheney, de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney, de stemming.

Als Cheney gestraft zou zijn terwijl Greene haar plekken binnen de parlementscommissies behoudt, was dat een teken geweest dat de Republikeinse partij de komende jaren de koers van oud-president Trump zou blijven varen. Zo’n beslissing kan verregaande consequenties hebben, aangezien een aantal partijkopstukken, waaronder Mitch McConnell, wel klaar lijken te zijn met Trump en Greene. McConnell noemde de parlementariër dinsdag een „kankergezwel” voor de Republikeinse partij.

De harde, geregeld gewelddadige retoriek vanuit de uiterst rechtse hoek van de Republikeinse partij is sinds de dodelijke aanval op het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari onderwerp van verhit debat in de Verenigde Staten.