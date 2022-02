PvdA zet streep door 2G: ’Niet effectief en proportioneel’

Daarmee zal een motie van Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Omtzigt, die donderdag in stemming wordt gebracht, waarschijnlijk een meerderheid behalen. Die motie roept de regering op om het wetsvoorstel voor 2G - waarbij mensen alleen met een vaccin of een herstelbewijs toegang zouden krijgen tot bepaalde plekken, zoals de horeca - helemaal in te trekken.

De PvdA heeft als partij de beslissende stem. Vorige week vroeg coronaminister Ernst Kuipers de Kamer om de behandeling van de wet voor de invoer van 2G uit te stellen, omdat er nu toch geen reden zou zijn die maatregel in te voeren. Kort daarvoor was gebleken dat 2G het in de Kamer waarschijnlijk niet zou halen. Coalitiepartij CU en oppositiepartij GL wilden zich beide scharen achter de motie tegen 2G.

„Het kabinet laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen”, zegt Kuiken. „Dat leidt tot grote onrust in de samenleving en ondermijning van het draagvlak voor de andere maatregelen. Mocht een nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken.”

Hoofdelijke stemming

Donderdagochtend stemt de Tweede Kamer hoofdelijk over de motie tegen 2G. Dat betekent dat niet alleen de woordvoerders van de partijen, maar álle 150 Kamerleden kleur moeten bekennen over het omstreden voorstel. In andere landen, zoals Frankrijk en sommige Duitse deelstaten, kwam 2G er wél doorheen.