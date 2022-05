Deze mensen dumpten de smartphone en gebruiken net als premier Rutte een Nokia

De presentator kijkt de zaal in. Een testje. Hij vraagt iedereen die geen smartphone op zak heeft te gaan staan. Margit Vegter (29) uit Groningen komt omhoog. Honderden ogen zijn op haar gericht. Ze kijkt de zaal rond en ziet: ik ben de enige.

De smartphone, dat kleine apparaatje, dat groots is in eigenlijk alles. Hij kwam iets meer dan tien jaar geleden in ons leven toen Apple de iPhone presenteerde. Waar veel mensen in het begin nog niet zagen waarom ze zo’n ding nou nodig hadden, is het nu speuren met een zoeklichtje naar iemand die er geen bij zich draagt.

Tot ziens Whatsapp

Maar ze bestaan. Tot ziens Whatsapp, social media en een accuduur van een dag. Welkom sms, een batterijlading van twee weken én dat retrospelletje Snake.

Groninger Paul Grimmius (36) weet het keerpunt nog. Ruim een jaar geleden werd hij vader. „Leg die telefoon nou eens weg”, klonk het toen ineens. „Je hebt meer oog voor dat ding, dan voor je zoon. „De opmerking van de moeder drong langzaam door. „Een grap, maar met een serieuze ondertoon die ik heel goed voelde.” De iPhone belandt nog dezelfde dag in een la en Paul koopt een Nokia van een paar tientjes.

Margit stond als enige op in de zaal, maar is niet alleen. Ook de 18-jarige havo-scholier Yoram Wierenga gaat zonder smartphone door het leven. Het afscheid nemen begon toen hij eerder dit jaar anderhalve dag zijn telefoon inleverde voor een experimenteel schoolproject. Uitgerekend die dag had hij een lange treinreis voor de boeg.

Voor het eerst reisde hij per openbaar vervoer zonder smartphne. Hij merkte de suizende wielen op, de voorbijschietende natuur, maar ziet vooral de gebogen hoofdjes, turend naar een schermpje. En na die dag ziet hij ze overal. Ook op zijn middelbare school in Haren. „Ze zitten op rijen in de gang, tegen de muur aan. Echt op rijen! Met de beentjes over elkaar, de hele pauze spelletjes doen en op sociale media.”

Is het verwonderlijk dat het apparaatje, met al die apps, ons zo trekt? Volgens de Amerikaanse Sean Parker niet. Parker is een van de grondleggers van Facebook en deed een opmerkelijke uitspraak: „Facebook is zo ontworpen dat ons brein niet in staat is nee te zeggen tegen de likes, de foto’s, de statusupdates. God mag weten wat het met kinderhersenen doet.”.

De Groningse ondernemer Ritzo ten Cate is zeer bezorgd over ons smartphonegebruik. Hij loopt geregeld door de stad, met zijn fotocamera, op jacht naar mensen die worden opgezogen door hun telefoon. Hij klikt op het moment dat ze opkijken van hun scherm en de ’echte’ wereld weer zien. „Een lege blik”, omschrijft hij. „Van telefoonzombies.”

’Puur telefoonverslaafd’

En dat uit de mond van de man die als een van de eerste Nederlanders actief was op Twitter. In elf jaar tijd verstuurde hij bijna 40.000 tweets. Dat zijn er pakweg tien per dag. „Verslaafd”, zegt hij. „Puur telefoonverslaafd.” Ten Cate spreekt over ’gebruikers’, over ’afkicken’ en ’terugvallen’. Alsof het gaat over roken of drinken. „En zo zie ik het ook. Een verslaving waar je mee om moet leren gaan.”

Werd niet dezelfde alarmbel geluid toen de televisie ineens in al onze woonkamers stond eind vorige eeuw? Ten Cate ziet verschillen. Vijf dingen maken de smartphone volgens hem zo meedogenloos onweerstaanbaar. „Eén: hij is altijd en overal beschikbaar. Twee: Alles op het toestel is praktisch gratis. Drie: Er is oneindig veel, altijd meer nieuws, meer foto’s, meer updates. Vier: hij is hypersociaal. En vijf: apps zijn nou eenmaal ontworpen om ons verslaafd te maken.”

Heeft het afscheid Margit, Paul en Yoram opgeleverd waar ze op hoopten? Pauls telefoon stond als eigenaar van een dance-organisatie roodgloeiend. „Die telefoon legde toch een beetje beslag op mijn leven. Als hij in je broekzak zit, pak je hem. In de rij bij de kassa, bij het stoplicht. Nu kijk ik meer om me heen. Ik heb meer ruimte in mijn hoofd en de creatieve processen blijven meer op gang, omdat ik niet steeds afgeleid word.” Mails werkt hij gebundeld weg, op de computer, op een zelf gekozen moment.

Ook de 18-jarige havist Yoram zegt zich heel anders te voelen. Die eerste dag zonder smartphone, in de trein, was het keerpunt. „Ik voelde me echt heel vrij. Een gevoel dat ik niet kende, heel bijzonder.” Hij omschrijft iets dat lijkt op het vakantiegevoel waarbij de mobiele data op de smartphone uitstaat. Even onbereikbaar.

Waar veel medescholieren van Yoram niet konden wachten hun smartphone na het experiment terug te krijgen, was de hereniging voor Yoram anders. „Daar heb je hem weer, dacht ik. Nog diezelfde avond heb ik hem verkocht aan mijn docent. Ineens had ik er 300 euro voor de vakantie bij.”

Weerstand

Maar er is wel wat voor nodig. De voormalige smartphonebezitters beschrijven een periode waarin de weerstand tegen het toestel toeneemt en er een worsteling ontstaat. Het eerste gevecht is dat met de social media apps.

Yoram wil minderen. Meerdere keren gooit hij alle apps van zijn telefoon. Paul doet hetzelfde. Maar beide downloaden ze de programmaatjes later toch weer. Dat gebeurt op een moment van verveling. „Je hebt die app er zo weer op zitten”, zegt Paul terwijl hij z’n Nokia in de lucht houdt. „Daarom heb ik dit ding nu ook. Daarbij kan het niet.”

Volgens Paul is het moeilijk om weerstand te bieden tegen de verleiding. „We reageren nou eenmaal op onze zintuigen. Zo zijn we ontworpen en dat kun je niet tegenhouden.” Vaststaat dat in ons brein een vergelijkbare reactie ontstaat bij het krijgen van een like op Facebook als bij het opsteken van een sigaret. Yoram: „In het begin had ik er nog plezier in als ik apps terugzette, maar elke keer als het weer gebeurde, voelde ik me er slechter over.”

Bekijk ook: Veel jongeren vinden hun smartphone belastend

Dat klinkt als een signaal voor verslaving. Is het werkelijk zo desastreus? De Amerikaanse psychologe en onderzoekster Jean Twenge schreef een alarmerend boek over de ’iGen’; een generatie die niet zonder smartphone zou kunnen en depressief en solistisch wordt door het gebruik.

Mark Deuze is communicatiewetenschapper en schreef als hoogleraar mediastudies veel over de manier waarop we omgaan met de smartphone. Hij benadrukt dat het gebruik eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat. Tien jaar is te kort om de alarmerende berichten te kunnen staven met onderzoeken en cijfers.

„Er zijn mensen die er dol op zijn te zeggen dat onze hersenen eraan kapot gaan, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Een Duitse hoogleraar noemt ons ’Smombies’ en schrijft er boeken over vol, maar er is weinig bewijs dat smartphonegebruik ons afstompt.” Sterker: „Voor precies het tegenovergestelde is meer bewijs: contact tussen families verbetert dankzij de smartphone.”

Moet je echt direct antwoorden?

De verleidelijkheid van het toestel zegt Deuze wel te zien. En dat een smartphone afleidt van het hier en nu is volgens hem ook aannemelijk. We moeten er mee leren omgaan, denkt hij. „Misschien dat mensen er in de toekomst veel bewuster voor kiezen hem wel of niet te gebruiken.”

Margit denkt dat het voor veel mensen zou werken. Ze heeft een filosofische praktijk. Mensen komen bij haar op consult met allerlei vragen. In gesprekken hoort ze vaak dat mensen denken geen keus te hebben. „Maar heel vaak heb je die wel. Moet je echt een smartphone hebben vanwege je werk? Ik heb gemerkt dat het vaak heel goed is niet direct op een mail te reageren. Heel veel problemen hebben zich al opgelost voordat je antwoordt.” Opvallend: de PvdA kwam afgelopen week met het plan om in de wet vast te leggen dat werknemers onbereikbaar mogen zijn. Het zou mogelijk stress tegengaan: beroepsziekte nummer één.

Bekijk ook: Simon verwijdert sociale media van telefoon

’Niet anti’

Paul, Yoram en Margit zien, misschien nog meer dan anderen, dat de smartphone enorm veel gebruikt wordt. Maar alle drie gaan ze niet de barricaden op om mensen te overtuigen. „Ik ben ook helemaal niet anti”, zegt Paul. „Dat is een slechte energie.”

En heus: ze missen ook wel dingen. Want zo’n smartphone is ook gewoon verrekte handig. Yoram kwam er die reisdag zonder smartphone meteen achter. Stond hij bij de kaartjesautomaat, bleek er geen saldo op zijn rekening te staan. „Normaal boek ik dat dan direct over van de ene naar de andere rekening met een smartphoneapp. Nu kon dat niet. Moest ik mijn docent bellen die al onze telefoons had met de vraag of ze geld over wilde boeken.”

Wat ze verder missen? De camera en navigatie. Paul zat te schelden op zichzelf toen hij op basis van een uitgeprinte routekaart moet navigeren en volledig verdwaald raakte. „En dat sms’en is natuurlijk verschrikkelijk”, zegt Paul. „Voor de c moet je dus drie keer op de c drukken.”

Ontwikkelaars ook verantwoordeleijk

Waar gaat het heen? Er lijkt een kentering zichtbaar te zijn bij de technologiereuzen. Apple biedt sinds kort inzicht in schermtijd en gebruikers kunnen tijdslimieten voor apps instellen. Instagram kwam onlangs met een melding bovenaan de tijdlijn die doelloos scrollen tegengaat: ’Je hebt alles gezien’.

De Amerikaanse onderzoekster Sherry Turkle vindt dat ontwikkelaars die verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze doet al ruim twintig jaar onderzoek naar de invloed van technologie op ons mensen en stelt dat ons smartphonegebruik relaties uitholt. Veelvuldig gebruik zou ervoor zorgen dat we het vermogen verliezen om spontane en diepere gesprekken met anderen aan te gaan. Ze stelt dat ontwikkelaars in actie moeten komen, net zoals voedselproducenten dat moeten als het aankomt op bijvoorbeeld suiker.

Ook Facebook denkt na

Hoogleraar Mark Deuze ging eerder dit jaar op bezoek bij Facebook, in Californië. „Daar worden werknemers er bijna moe van hoeveel er over ethiek wordt gesproken. Ze hebben wel degelijk een verantwoordelijkheidsgevoel. ’Kunnen we deze nieuwe functionaliteit wel toevoegen? Mensen hebben al zo weinig tijd.’ Daar gaan de gesprekken over.”

Tegelijkertijd waarschuwt hij: „Laten we vooral niet naïef zijn. We hebben het over multimillion companies. Met mindfulness is geld te verdienen. Het is hetzelfde als Coca Cola dat zegt: drink ook eens Coca Cola Light.”

Mindfullnes. Bewustwording. Wie Ritzo ten Cate, de ’smartphonezombifotograaf’, vorige week een mailtje stuurde kreeg dit antwoord: ’I am offline for a few days. No phone, no laptop, no internet, no nothing.’ Een bewuste keuze om er even uit te stappen. Deuze denkt dat we die afwegingen vaker gaan zien. „Overdag gefocust met een ouderwetse telefoon en ’s avonds tijd voor de smartphone. Een uurtje scrollen kan heerlijk zijn.”

Maar het snelle contact en bereikbaarheid zijn nu nog heel vanzelfsprekend. Paul merkte dat als geen ander: „Ik doe nu een stap terug uit die digitale wereld en dat maakt de mensen om me heen wat zenuwachtig.” Soms terecht, erkent hij. Want vooral op zijn werk is zijn stem ook nodig om knopen door te hakken. Snel schakelen in een groepsapp is dan heel handig. En dus deed het team een beroep op hem; dit werkt niet. Paul, licht grijnzend: „En ja, nu zit ik een beetje in een rare situatie. Want naast mijn Nokiaatje heb ik dus ook weer; een smartphone.”

De relatie met de smartphone kil houden is het makkelijkste voor Margit. Ze heeft er alleen ooit eentje op reis gebruikt; in Nederland hield ze het altijd bij het simpele bel- en sms-toestel. „Net als met roken; ik ben er nooit mee begonnen, dus hoef ik ook niet te stoppen.”