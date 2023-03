Dode en gewonde Amerikanen in Syrië bij Iraanse drone-aanval

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

WASHINGTON - Een Amerikaanse aannemer is donderdag omgekomen en vijf Amerikaanse soldaten en één Amerikaanse aannemer zijn gewond geraakt door een droneaanval in Noordoost-Syrië. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten was de drone van Iraanse afkomst. Als reactie heeft Amerika luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, verklaart het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarbij zijn acht pro-Iraanse strijders omgekomen, volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten.