Krankzinnige situatie

In augustus van dit jaar, tijdens een trainingskamp in Papendal, heb ik ook de Netflix-documentaire Icarus gezien. Eerst was er ongeloof, toen werd ik boos en uiteindelijk stemde hetgeen ik zag over het door de staat georganiseerde dopinggebruik me triest. Ik sliep tijdens de Winterspelen van Sotsji op nog geen 300 meter van het dopinglaboratorium waar ’s nachts de potjes met urine door een gat in de muur werden verwisseld. Terwijl ik die periode welgeteld 21 maal ben gecontroleerd, liepen de Russen daar de boel te te bedriegen. Echt bizar.