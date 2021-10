Forse beloning gouden tip over doodgeschoten wolf: 5000 euro

De Gelderse stichting noemt het doden van een wolf „een ernstig misdrijf’ en zegt dat dit in Nederland bestraft kan worden met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een boete tot 21.750 euro.

De vrijwilligersorganisatie, met het motto ’van vogelvrij naar kogelvrij’, belooft dat tips vertrouwelijk worden behandeld. Wie informatie heeft, kan die per e-mail doorgeven aan De Faunabescherming. Ook wie tips via de politie doorgeeft, komt in aanmerking voor de riante beloning.

Bekijk ook: Wolf bij Stroe blijkt te zijn doodgeschoten

De dode mannetjeswolf werd begin deze maand gevonden bij Stroe. Hij kwam uit Duitsland en vormde op de Zuidwest-Veluwe bij Planken Wambuis een paar met een wolvin, die in het voorjaar bij Ede werd doodgereden. Een woordvoerster van de provincie Gelderland kon geen verdere vragen beantwoorden vanwege ’het strafrechtelijke onderzoek dat nu loopt’.

Onbegrip

Boswachters zijn boos en verbijsterd over de kogel voor de wolf. „Je voelde dit al aankomen. De haat tegen dit dier bij bepaalde personen is echt enorm”, treurde boswachter Tim Hogenbosch deze week. „Ik begrijp dat niet alle mensen fan zijn van de wolf. Maar om de wolf dood te schieten gaat echt te ver! Wij zijn als mens te gast in de natuur en niet andersom”, meent boswachter Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl