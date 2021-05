Dreigt na koude lente een kwakkelzomer? ’Hittegolf kan gewoon nog komen’

Campings en huisjesparken waren afgelopen weekend nagenoeg volgeboekt. En ook pretparken en andere trekpleisters met veel buitenruimte zagen flink wat reserveringen. Maar Pinksteren bracht vooral regen en lage temperaturen, al viel het zondagmiddag redelijk mee.

Het was een passend slot voor een lente die volgens meteoroloog Rico Schröder van Weeronline te koud (8 tegen 9,9 graden gemiddeld) was. „Al viel het qua regen nog mee. Er viel slechts een beetje meer dan normaal.”

Maar zonder opties voor vakantie in het buitenland of binnenactiviteiten valt het deze lente allemaal erg tegen.

Thijmen, Wilma en Kim proberen er op de camping van Duinrell het beste van te maken. Met het oog op de zomer oefenen ze vast met het opzetten van de nieuwe tent. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Hittegolf

Komt het dan ooit nog goed? Er zijn goede voortekenen, zegt Schröder. Allereerst statistisch: de laatste te koude lente van 2013 werd gevolgd door een te warme zomer. Sterker nog; het laatste jaar met een te koude lente en zomer was 1987. „In 2013 hadden we in juli gewoon een hittegolf. Dus dat kan nu ook gebeuren.”

Bovendien verwachten de meteorologen nog altijd een zomer met meerdere warme periodes en mogelijk zelfs hittegolven. Al maakt Schröder ook duidelijk dat we nog even geduld moeten hebben en de zwembroek en bikini in de kast kunnen laten.

„Deze week wordt het nog echt te koud, maar vanaf vrijdag gaan we naar normale temperaturen van 17 tot 20 graden. Bovendien wordt het een stuk droger.”

En daarna? Volgende week wordt het vermoedelijk weer iets koeler, al is er ook een kleine kans op ruim 20 graden. Strandweer? Nee, nog steeds is dat in geen velden of wegen te bekennen.