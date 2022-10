Vriend begeleidster gehandicapte Hebe (10): ’Sanne zou haar nooit iets aandoen’

„We hebben alles afgezocht, maar hebben Sanne en Hebe nog niet gevonden”, zegt Sannes beste vriend Mark, die ook dinsdagmorgen samen met anderen op zoek is naar het vermiste tweetal. Voor de 10-jarige Hebe is dinsdagochtend door de politie een AmberAlert afgegeven.

Sinds maandagavond is Mark samen met andere vrienden op zoek naar het tweetal. Ze zijn onder meer gaan zoeken op de snelweg A59 tussen Raamsdonksveer en Vught. „Het signaal van Sannes telefoon is uitgevallen tussen hectometerpaal 106,01 en 106,06. Wij hebben maandagavond stapvoets over de vluchtstrook langs de snelweg gereden. Een persoon heeft de hele berm uitgekamd, een ander de sloten. Maar we hebben niets gevonden. Ook hebben we gezocht op allerlei alternatieve routes”, zegt Mark.

’Heel punctueel’

Hij vindt het opmerkelijk dat de telefoon van Sanne is uitgevallen. „Ze heeft haar telefoon altijd aanstaan en zorgt dat die ook altijd is opgeladen. Sanne is heel punctueel. Ze slaat ook nooit een medicijnenronde over voor Hebe.”

Sanne haalde maandagmiddag om drie uur met haar zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K Hebe op bij orthopedagogisch dagcentrum ’t Opstapje aan de Theresiastraat in Raamsdonksveer om haar naar huis te brengen in Vught.

Ⓒ Facebook

„Dat is normaal gesproken een half uur tot veertig minuten rijden”, vertelt Mark. In eerste instantie waren er nog geen zorgen omdat Sanne met Hebe weleens naar de McDonalds’s in Best gaat of naar de Lidl. „Ook gaat ze wel met Hebe toeren en in de auto muziek luisteren.”

’Drie scenario’s’

Over wat er mogelijk is gebeurd, tast Mark in het duister. „Maar ik weet één ding zeker: Sanne zou Hebe nooit wat aandoen. Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne. Ze heeft zichzelf ook niets aangedaan. We houden rekening met drie scenario’s. De eerste is dat ze van de weg is gereden en ergens is of te water is geraakt. Of ze zijn beiden meegenomen tegen hun wil”, zegt Mark. Voor zover hij weet, werd Sanne overigens niet eerder lastiggevallen.

De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. Vrienden, familieleden en agenten zijn ook dinsdagochtend al uren aan het zoeken. Sanne is 1,78 meter lang, heeft halflang blond haar en blauwe ogen. Hebe heeft blond haar en is 1,40 meter lang. Ze heeft een paarse rugtas bij zich en droeg een felroze jas en een zwarte rok toen ze voor het laatst werd gezien.