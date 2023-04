Premium Het beste van De Telegraaf

Noord-Ierse protestanten bezien komst Amerikaanse president met scepsis Koel onthaal van Biden in Belfast

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Door de protestanten in Noord-Ierland wordt de Amerikaanse president Joe Biden, als katholiek, met veel argwaan bekeken. Ⓒ ANP / AFP

LONDEN - De Amerikaanse president Joe Biden arriveerde dinsdagavond in het Noord-Ierse Belfast met de bedoeling de politieke impasse in het land te doorbreken. Maar scepsis overheerst. „Druk uitoefenen heeft vaak het tegengestelde resultaat van wat je beoogt te bereiken in Noord-Ierland”, aldus de waarschuwende woorden van voormalig Brits premier Tony Blair in een interview in The Daily Telegraph.