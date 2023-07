Hulphond schrikt van vuurwerk en wordt overreden op A28

’Sjef was de meest stabiele hond in het nest’

Een dikke traan rolt over de wang van Greetje Veneboer. Als de eigenaresse van De Hunneheide, het opleidingscentrum voor assistentiehonden in Ter Aard bij Assen, vertelt hoe ze van de politie hoorde dat pup Sjef was overreden, krijgt ze het weer te kwaad.