’Terminator’ winnaar verkiezingen Sri Lanka

De kandidaat van de regeringspartij, Sajith Premadasa, erkende zondag zijn nederlaag en feliciteerde zijn rivaal met diens overwinning.

De 70-jarige voormalige defensieminister Rajapaksa, bijgenaamd ’Terminator’, was nauw betrokken bij de militaire operatie tegen de Tamil-opstandelingen in de burgeroorlog die tien jaar geleden eindigde.

Na de aanslagen afgelopen Pasen op kerken en hotels met honderden slachtoffers, werd veiligheid hét thema in de verkiezingscampagne van de twee belangrijkste kandidaten. Sinds de aanslagen is de economisch belangrijke toeristische sector in Sri Lanka in een impasse geraakt.

