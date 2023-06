Overheid liet steken vallen bij inkoop mondkapjes

Dat schrijft minister Helder (Langdurige Zorg) naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar het inslaan van bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen en isolatiejassen. Die zoektocht kwam achteraf in een slecht daglicht te staan, onder meer door de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Hij verdiende miljoenen terwijl hij publiek stelde zijn werk ’om niet’ te doen, en de kwaliteit van het geleverde materiaal viel ook nog tegen.

’Prijzen gedicteerd’

Maar het ging ’niet alleen bij de transacties’ met Van Lienden en zijn kompanen mis, ’ook bij andere leveranciers werden niet alle controles uitgevoerd’, schrijft Helder. De achtergrond van de leverancier werd dan bijvoorbeeld niet voldoende gecheckt, of de beoordeling of er sprake was van een faire prijs bleef achterwege.

Sywert Van Lienden Ⓒ ANP / HH

Daarnaast constateert Helder dat het vooral de verkopers van beschermingsmiddelen waren die de macht hadden op het moment dat de wereld joeg op hun goederen, en niet de overheid. Volgens de minister werden ’de voorwaarden zoals prijs, leveringsvoorwaarden en betalingsschema’s in belangrijke mate gedicteerd door de aanbieders. Helder stipt aan dat vooral bedrijven die al bekend waren met de markt ’aanzienlijke marges’ haalden, waarbij ze zich afvraagt of dit wel ’ethisch verantwoord’ was. Ze profiteerden volgens de minister van de onervarenheid op het gebied van inkopen bij het ministerie.

Naar aanleiding van de onderzoeken gaat minister Helder bij een paar dossiers kijken of de overheid nog een claim bij de leveranciers kan leggen. De landsadvocaat gaat nu kijken of de overheid nog zaken kan aanspannen.

Tijdens een debat over de mondkapjesdeal in december zijn Kamerleden Fleur Agema en Wybren van Haga betrapt toen ze over Sywert van Lienden spraken terwijl hij binnen kwam lopen.