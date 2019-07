Amsterdams hotel waar explosie was blijft dicht

Dat blijkt uit het vonnis van de kortgedingrechter in Amsterdam. Uit de uitspraak blijkt dat in de nacht van 23 op 24 oktober 2018 een handgranaat in de portiek van het hotel is gegooid. Omdat de pin en de beugel uit de handgranaat waren getrokken, was het blijkbaar de bedoeling dat de handgranaat zou ontploffen. Dat is echter niet gebeurd omdat het ontstekingsmechanisme van de handgranaat niet goed werkte. Dit incident heeft niet geleid tot sluiting van het hotel.

Maar op 6 juli ontstond wel enorme schade. Om 4.25 uur heeft een zware explosie plaatsgevonden pal naast het hotel. Kort daarvoor werd een explosief bij een naastgelegen pand geplaatst. „De gevolgen van de explosie waren groot. Woningen en auto’s rondom de plaats van de explosie, waaronder het hotel, raakten beschadigd. Door de kracht van de explosie zijn delen van gevels vernield en zijn ramen uit hun sponningen geblazen”, stelt de rechter vast.

Burgemeester Halsema besloot daarom de deuren van het hotel te sluiten, temeer omdat volgens een rapportage een „verhoogd risico” is op nieuwe ernstige openbare ordeverstoringen.

Maar volgens hoteleigenaresse Soemintra Hardoar van het hotel was er geen verband aangetoond tussen de handgranaat en de explosie. Ze stelde bovendien dat de bom „honderd procent zeker niet voor mij bedoeld was” en wees erop dat ze al 32 jaar zonder problemen het hotel runde. Wel was sprake van een appje waarin haar gevraagd werd welke prijs ze voor het hotel wilde hebben. Vooral dat appje was volgens de jurist van de gemeente de druppel. „Blijkbaar is er een koper en wij kunnen niet overzien of hier sprake is van een conflict of niet. Het politieonderzoek loopt nog. Als er meer duidelijkheid is, dan kan de zienswijze van de burgemeester ook weer veranderen.”

Volgens de rechter weegt het belang van de openbare orde in dit geval zwaarder dan het openblijven van het hotel. Het pand blijft dan ook voor onbepaalde tijd dicht.

