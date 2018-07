Ook Hollande schaart zich achter Macron

De sociaal-liberaal Macron neemt het op 7 mei in de tweede ronde van de verkiezingen op tegen de nationalist Marine Le Pen. Hollande wil ook vooral het Front National van Le Pen uit het Élysée-paleis houden. ,,De aanwezigheid van uiterst rechts in de tweede ronde vormt een risico voor het land'', zei de president op televisie.

Hollande zei op Macron te zullen stemmen, omdat zijn voormalige minister van Economische Zaken in zijn ogen het best in staat is het land te verenigen. De sociaal-liberale leider van de beweging En Marche! (voorwaarts) kreeg eerder al steun van voormalige rivalen uit de eerste verkiezingsronde, onder wie de conservatief François Fillon en de socialistische kandidaat Benoît Hamon.