Politiebond boos op Simons en Roethof: ’Verdachtmakingen eenzijdig en plat’

Simons en Roethof zaten vrijdagavond bij Op1 naar aanleiding van een fataal incident in de Verenigde Staten waarbij de politie een taser inzette. Beide vertelden dat stroomstootwapens ook wel erg snel ingezet worden door de Nederlandse politie.

Sylvana Simons (BIJ1) Ⓒ ANP

„Als je het hebt, ga je het gebruiken”, zei Simons. Volgens haar gebruiken agenten de taser niet als vervanging voor vuurwapens, maar zetten zij het wapen veel sneller in. Roethof: „Als iemand zich aan zijn aanhouding onttrekt, mag je hier al de taser gebruiken. De grens is heel erg laag.”

Advocaat Gerald Roethof. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Verkeerde afspiegeling

Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP, zapte er toevallig langs en spoelde vol verbazing direct terug. „Het was erg eenzijdig en ook wel plat. Het is heel gemakkelijk om uitspraken te doen zonder weerwoord aan tafel. Ik kreeg ook veel apps van collega’s. Die voelden zich echt beledigd door dit soort verdachtmakingen en zwartmakerij. Het is een volledig verkeerde afspiegeling van hoe de zaak in elkaar zit.”

Ook zei Simons dat het toenemende geweld tegen agenten meevalt. „Ze bagatelliseert de ernstige situatie waarin politiemensen tegenwoordig verkeren. Geweld tegen agenten lijkt veel meer gelegitimeerd. Van verbaal tot mensen die helemaal door het lint gaan en met vuurwerk en andere materialen gooien. Er is een soort grenzeloosheid ontstaan.”

Welkome aanvulling

Groeneweg neemt aanstoot aan het idee dat de politie de taser ’zomaar te pas en te onpas inzet’. Op de beelden uit Amerika was te zien dat het slachtoffer al op de grond lag en er van dichtbij werd getaserd. „Dat is helemaal niet zoals de Nederlandse politie ermee omgaat.”

Wim Groeneweg.

„Vorig jaar is er in Nederland ruim tweeduizend keer mee gedreigd en maar in 25 procent van de gevallen effectief geschoten”, zegt Groeneweg. „Het is hier een zeer welkome aanvulling op de wapenstok en pepperspray.”

Effectief

Pepperspray waait met een beetje wind ook in de ogen van collega-agenten en met een stroomstootwapen kan de politie tot zes meter afstand houden van verdachten, bijvoorbeeld als die bewapend zijn. „Het is effectiever en veiliger.”

Dat de Nederlandse situatie dan een op een vergeleken wordt met de Amerikaanse, stoort de vakbondsman. „De Amerikaanse samenleving is echt anders. Op veel plekken zijn de mensen zelf ook gewapend. Dat kennen we hier niet.”