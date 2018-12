Doden door aanval Pakistaanse Taliban

Bewaking op straat na de aanslag in Peshawar. Ⓒ EPA

PESHAWAR - De Pakistaanse Taliban hebben vrijdag een landbouwschool in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan aangevallen. De aanvallers waren gehuld in vrouwenkleding en drongen de campus binnen nadat ze een bewaker hadden gedood. Ze doodden zeker negen mensen en verwondden er 35 voordat ze zelf door veiligheidstroepen werden gedood, meldden medewerkers van de politie en twee ziekenhuizen in het gebied.