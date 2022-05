Vier lichamen gevonden in zoektocht naar Duits vliegtuig Kroatië

Het Duitse toestel was zondag vertrokken uit Split en was op weg naar Leverkusen in Duitsland. De piloot was lid van de vliegclub in Leverkusen en was erg ervaren. De drie inzittenden waren bekenden van hem.

Ongeveer honderd Kroatische reddingswerkers speurden sinds zondag naar het toestel. Door slecht weer en het ruige terrein was het moeilijk om te zoeken naar het Cessna 182-toestel, een propellervliegtuig.