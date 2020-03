’Mijn zoon Johan nog zien voor ik sterf’

Johan van Laarhoven zit in de gevangenis van Vught. Zijn zieke moeder smeekt de minister om haar zoon vrij te laten, zodat zij hem nog kan zien voordat ze sterft.

AMSTERDAM - De moeder van Johan van Laarhoven heeft een dringend beroep gedaan op minister Sander Dekker van rechtsbescherming om haar 59-jarige zoon vrij te laten. De vrouw is 88, is er medisch slecht aan toe en woont in het door het coronavirus zwaar getroffen Brabant. In de brief schrijft ze: „Mijn laatste vreugde in dit leven is dat ik mijn zoon Johan nog kan zien voor ik sterf.”