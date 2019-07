Aardbeving op Kreta

De kracht zou 5.3 zijn op de schaal van Richter. De trillingen waren rond acht uur vanmorgen te voelen. Het is de tweede aardbeving in het land dit jaar.

Het episch centrum zou iets buiten de kust van hoofdstad Heraklion liggen en werd geregistreerd op 80 kilometer diepte.

Eerste berichten van het eiland zijn van bewoners en toeristen die de aarde even flink voelde schudden. Er zijn nog geen berichten van schade.

In Griekenland komen regelmatig aardbevingen van deze hevigheid voor. De laatste was er een van 5.3 in Athene. Dat gebeurde nog geen twee weken geleden.

In Nederland was de zwaartse aardbeving ooit eentje van 5,8 richter. Dat was 13 april 1992 in Roermond. Aardbevingen in Groningen zijn nog nooit boven de 3,5 uitgekomen.

