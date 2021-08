Daling coronapatiënten in ziekenhuizen zet door, ook flinke afname besmettingen

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 56 coronapatiënten nieuw opgenomen op de verpleegafdelingen.

De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic’s, maar een even groot aantal mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef.

Het LCPS noemt het in alle regio's „erg druk, omdat er veel patiënten binnenkomen terwijl een deel van de zorgmedewerkers op vakantie is”. Woensdag zijn er drie patiënten verplaatst naar een andere regio om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden.

Flinke afname besmettingen

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 2614 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er ruim 700 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

Een dag eerder registreerde het RIVM 2155 nieuwe coronagevallen. Dat getal viel echter lager uit doordat niet alle positieve tests waren doorgegeven door de GGD'en. Of alle ontbrekende aantallen zijn opgenomen in het cijfer van donderdag is niet bekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen 16.595 meldingen van positieve tests, gemiddeld 2371 per dag. Dat gemiddelde daalt al zo'n drie weken, hoewel het tempo van de daling in de afgelopen week wel is afgenomen.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met zeven. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden negen overlijdens geregistreerd.