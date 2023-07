Australische man en zijn hond gered na maanden op zee: ’Ben door moeilijke tijd gegaan’

De 51-jarige Tim Shaddock en zijn hond Bella hadden alleen elkaar en gebruikten het ruim om te schuilen voor de felle zon. Hun zeilboot werd afgelopen week gespot door een helikopter. Een vissersschip pikte de boot daarna op. Shaddock had een lange baard en was zichtbaar vermagerd, maar hij is naar eigen zeggen gezond, net als Bella. „Ik ben door een zeer moeilijke tijd gegaan op zee, ik heb gewoon rust en goed voedsel nodig, want ik ben zolang alleen geweest”, zei hij in een video die de vissers van hem maakten.

De vissers zorgen momenteel voor de man en zijn hond en brengen ze terug naar Mexico. Daar zullen ze verder behandeld worden.