Delft/Darwin - De bruin gemarmerde stinkwants heeft voor een klein oponthoud gezorgd voor de Delftse zonnewagen NunaX die in oktober meedoet aan de World Solar Challenge in Australië. Inmiddels is de racemachine die volledig loopt op zonne-energie wel op weg naar Darwin waar de voorbereidingen plaatsvinden.