Man wil vrouw uit zee redden bij Zandvoort, raakt zelf in problemen

De vrouw raakte even voor 18.00 uur in de problemen in de zee ter hoogte van de Strandweg. Na zijn hulppoging werd de man aangetroffen op het strand. Onduidelijk is of hij zelfstandig uit het water is gekomen, of dat hij door omstanders uit het water is gehaald.

De man is na behandeling op het strand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw raakte niet gewond. Onbekend is hoe zij uit het water is gekomen.