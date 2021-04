Er liggen nu 730 coronapatiënten op intensive cares

Binnenland

Voor het eerst in een week minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2334 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 76 minder dan op dinsdag. In de zes dagen ervoor was het aantal opgenomen coronapatië...