Oud-docent Zernike College Groningen voor rechter wegens langdurig misbruik van 15-jarige leerling

De voormalige leraar staat donderdag voor de rechter. Op zijn computer en telefoon is na de aangifte ook een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Het slachtoffer van de man deed pas in de zomer van vorig jaar aangifte, nadat ze een andere leraar bij een kop koffie had verteld wat haar indertijd is overkomen. Hij overtuigde de vrouw om na al die jaren alsnog naar de politie te stappen.

Van kwaad tot erger

Deze leraar had indertijd al eens op school met de leerling gepraat. Ze durfde hem toen geen details te geven. De man hield al die tijd het vermoeden dat er iets niet in de haak was geweest. De docent die nu is aangeklaagd zag dat de twee destijds in een klaslokaal met elkaar spraken. Hij was boos dat lokaal binnengestapt: hij was immers haar vertrouwenspersoon, niemand anders, daar hoorde een andere docent niet tussen te komen.Het meisje kreeg te horen dat zij hiervoor haar excuses moest aanbieden. Ze deed dat ook. De aardrijkskunde- en geschiedenisdocent in kwestie ging toen al een tijd over de schreef.

De verdachte benaderde het meisje voor het eerst toen hij merkte dat ze met persoonlijke problemen kampte, die los stonden van de school. Het meisje was gevoelig voor zijn toenadering, omdat ze nu de aandacht kreeg die ze eerder miste. De docent ging stelselmatig verder. Wat begon bij een goed gesprek en daarna tongzoenen, ging over op betasten, en uiteindelijk moest ze de man bevredigen, terwijl hij datzelfde ook bij haar probeerde. Zijn poging om geslachtsgemeenschap met haar te hebben in het bos bij zijn woonplaats zou zijn gestuit door de aanwezigheid van wandelaars en op het uiteindelijke verzet van het meisje.

De docent en het meisje waren verbonden aan de vestiging van het Zernike aan de Van Iddekingeweg. Het Zernike College is later wegens ‘te groot’ opgesplitst tot drie aparte scholen: het Harens Lyceum, het Montessori Lyceum Groningen en het Montessori Vaklyceum, aan de Van Iddekingeweg. De verdachte werkte ook jaren als leraar bij het Luzac College.

Medescholieren vonden indertijd al dat de man zich verdacht gedroeg. Hij wilde, zo luidt hun verhaal, per se met eigen ogen seksueel getinte filmpjes zien die op school de ronde deden. Toen er op typische scholierenmanier (dus tamelijk rechtstreeks) over zijn houding werd gesproken, werden daarvoor door de school waarschuwingen uitgedeeld: zo sprak je niet over docenten.

De man in kwestie was ook actief bij de voetbalclub in Tynaarlo, waar hij een meisjesteam onder zijn hoede had. Daar is hij weggestuurd nadat alles aan het licht kwam. Bij de school nam hij vorig jaar zelf ontslag, nadat hij eerder ‘vrij was gesteld van werk’, zoals een schorsing officieel heet.

Eerder al een andere Zernike-leraar veroordeeld

In 2017 is ook al eens een toen 38-jarige docent van het Zernike die werkte in de Harense vestiging veroordeeld voor seks met een meisje van toen 13. Dat speelde zich gedurende acht maanden af in 2015, dus overlappend met de zaak in Groningen. Hij kreeg daarvoor twee jaar celstraf, waarvan een voorwaardelijk. Net als de ex-docent uit Tynaarlo was ook deze man vertrouwenspersoon van de leerling.

Scholenkoepel Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) telt per locatie twee interne vertrouwenspersonen, die vooral door leerlingen kunnen worden benaderd. Daarnaast is er nog één externe, met wie vooral medewerkers en ouders contact onderhouden. Volgens een woordvoerster van OOG heeft de politie de organisatie gemeld niet te verwachten dat er meer zaken rond de huidige verdachte naar boven zullen komen.

Claim van het slachtoffer

Dit was wel mede de aanleiding voor het alsnog doen van de aangifte, na het gesprek dat het slachtoffer vorig jaar met die andere leraar voerde, zes jaar nadat het misbruik was gestopt. De ex-docent hangt naast een strafrechtelijke veroordeling ook nog een claim boven het hoofd. De Groningse letselschadeadvocaat Liesbeth Poortman-De Boer vraagt om een genoegdoening van 20.000 euro, voor de psychische schade die het slachtoffer heeft geleden.