Shula Rijxman (D66) stapt op als wethouder in Amsterdam

„Ik kom tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn”, schrijft zij in de brief. „In de praktijk ben ik te vaak onderwerp van gesprek.”

Rijxman schrijft dat het wethouderschap ’minder goed’ bij haar past dan zij van tevoren had gedacht. „Ik voel mij niet lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken.”

Onnavolgbaar

Acht maanden geleden trad Rijxman aan. Ze kwam over van de NPO waar zij jarenlang de hoogste baas was. Achteraf bleken er verschillende meldingen van mogelijke belangenverstrengeling te zijn, maar het NPO-verleden lijkt geen rol te spelen bij haar keuze om op te stappen.

Als wethouder in de hoofdstad had Rijxman het de afgelopen maanden zichtbaar moeilijk. Ze werd constant gesouffleerd door ambtenaren. Desalniettemin waren haar antwoorden in de raadszaal bij vlagen onnavolgbaar.

Toch komt haar vertrek vandaag uit de lucht vallen. Rijxman maakte haar beslissing dinsdagochtend pas bekend aan haar team, partij en andere collega’s.

Halsema: ’Jammer’

„Het college respecteert het besluit van wethouder Rijxman om terug te treden. Wij hebben waardering voor het werk dat ze heeft verricht om Amsterdam vooruit te helpen en vinden het jammer dat ze vertrekt”, reageert burgemeester Femke Halsema.

„Het vraagt moed om een prominente functie in het openbaar bestuur te aanvaarden, maar ook om te erkennen dat een rol niet bij je past. Het college zal voor de korte termijn de werkzaamheden van Rijxman verdelen over de huidige wethouders”, aldus de burgemeester.

„Ik heb respect voor de keuze van Shula”, zegt wethouder Reinier van Dantzig, lijsttrekker van D66 Amsterdam. „Het is altijd lastig te zeggen of het politieke ambt bij je past. Ik heb respect voor mensen die in deze rollercoaster stappen. Ze is nu zelf tot de conclusie gekomen dat het niet bij haar past, dat vind ik moedig. Ik bedank haar voor alles wat ze voor de stad heeft gedaan.”

Juiste beslissing

Rijxman had onder andere Zorg als portefeuille en moest een omstreden aanbesteding verdedigen waarbij tientallen kwetsbare Amsterdammers opeens hun dagbesteding kwijtraakten.

„Als voorzitter van de commissie Zorg respecteer ik haar besluit”, zegt Annabel Nanninga. De JA21-fractievoorzitter was al kritisch op Rijxmans aantreden vanwege haar NPO-verleden. „De enige juiste beslissing”, noemt zij het aftreden.

„Het is snel”, reageert SP-fractievoorzitter Remine Alberts die al veel debatten voerde met Rijxman over zorgonderwerpen. Alberts volgde haar kritisch. „Ik vond haar te weinig doortastend op het zorgdossier. Ik had graag nog met haar de degens gekruist over de aangekondigde bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).” Ze hoopt dat Rijxmans opvolger die zal terugdraaien.