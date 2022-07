Nieuwe president Sri Lanka wil hard optreden tegen demonstraties

„Als je probeert om de regering omver te werpen, en de kantoren van de president en de premier, is dat geen democratie maar wel illegaal”, dreigde de kersverse president nadat hij was beëdigd. „We zullen met ferme hand en in overeenstemming met de wet tegen optreden. We zullen niet toestaan dat een minderheid van demonstranten de wensen van de stille meerderheid om het politieke systeem te veranderen overschreeuwt.”x

Status quo

Wickremesinghe doet het voorkomen alsof de demonstranten juist het status quo willen handhaven, maar het tegendeel is het geval. Bij de protesten moeten juist politici zoals hij het ontgelden omdat ze verandering tegenhouden. De president en zijn voorganger Rajapaksa kregen het verwijt vooral aan zichzelf te denken, terwijl gewone Sri Lankanen amper nog het hoofd boven water kunnen houden als gevolg van grote tekorten aan basisbehoeften zoals voedsel, brandstof en medicijnen.

De nieuwe president deed er tijdens de eedaflegging weinig aan om afstand te nemen van zijn voorganger en diens kliek. Integendeel, Mahinda Rajapaksa, de oudere broer van de gevluchte president en zelf een voormalig staatshoofd en premier, was een van de eersten om Wickremesinghe te feliciteren. Bovendien is de kans groot dat de president een oude schoolkameraad zal aanstellen als premier.

Vriendjespolitiek

Dergelijke vriendjespolitiek is juist waartegen is geprotesteerd de afgelopen maanden, zegt een demonstrant tegen persbureau Reuters: „We zullen niet opgeven, want wat het land nodig heeft is een totale verandering van het systeem. We willen af van deze corrupte politici, dus dat is precies wat we zullen doen.”