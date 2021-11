Premium Het beste van De Telegraaf

Valkenburg worstelt met waterleed: ’Kerststad staat fier overeind, maar schijn bedriegt’

Door Roy Klopper

De burgemeester stelt vast dat de watersnood nog flink nadreunt in het Zuid-Limburgse toeristenstadje. Ⓒ Rias Immink

VALKENBURG - Een klein half jaar na de overstromingen in Valkenburg is het leed aan de Geul volgens burgemeester Daan Prevoo allerminst verdampt. Er is het nodige psychisch leed, zo constateert hij. „Hulpverleners, maar ook kinderen hebben symptomen van posttraumatische stressstoornis (ptss). We zijn hier niet klaar met een schadevergoeding.”