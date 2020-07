Meerderheid huisartsen is nu vrouw

Vijf jaar eerder, in 2013, was het percentage vrouwelijke huisartsen dat werkzaam is in een praktijk nog precies 50 procent. Dat is van de in totaal ruim 13.700 huisartsen met een actieve BIG-registratie in Nederland.

De feminisatie van huisartsen is vooral zichtbaar in de leeftijd van 35 tot 50 jaar. Het aantal mannelijke huisartsen daalde in deze leeftijdscategorie in vijf jaar tijd met 60 tot bijna 1600, terwijl het aantal vrouwelijke huisartsen toenam met 610 tot ruim 3400.

„Die stijging is al een aantal jaren bezig en zal voorlopig ook doorzetten”, voorziet de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). „De verhouding man-vrouw in de jongere lichting van huisartsen is sterk vrouwelijk georiënteerd, terwijl de pensioengerechtigden meestal man zijn.”

In 2018 was 57,3 procent van de mannelijke huisartsen boven de 50 jaar. Van de vrouwen was dit ruim 25 procent. Driekwart van de vrouwelijke huisartsen was jonger dan 50 jaar.

Hoe het kan dat vrouwen de laatste jaren aan kop gaan in de cijfers, blijft volgens de LHV gissen. Een van de mogelijke verklaringen is dat er een vwo-diploma nodig is om geneeskunde te studeren en meisjes halen die meer dan jongens. Daarnaast kiezen vrouwen mogelijk eerder voor het beroep doordat ze meer vrouwelijke huisartsen als voorbeeld zien. Dat versnelt het proces, denkt de Landelijke Huisartsen Vereniging.