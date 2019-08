Woedende Papoea’s steken regioparlement in de hens

De politie schoot met traangas en zou de studenten voor „apen” hebben uitgemaakt. Ⓒ AFP

JAKARTA - Demonstrerende Papoea’s hebben het regionale parlementsgebouw in de provinciehoofdstad Manokwari maandag in brand gestoken. Woedende betogers tegen de Indonesische autoriteiten blokkeerden straten en staken autobanden en boomtakken in band. „De hele stad is stilgevallen, om niet te zeggen: compleet verlamd”, schetste vicegouverneur Mohamad Lakotoni de situatie.