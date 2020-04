6 tips om komende nacht vallende sterren te zien

De vallende sterren zijn onderdeel van een meteorenzwerm, de Lyriden. De aarde kruist eens in het jaar met deze zwerm. De Lyriden-ruimtedeeltjes verbranden in onze atmosfeer en dat schouwspel is naar verwachting vooral woensdag- op donderdagnacht goed te zien. „Waarschijnlijk is dit de oudste meteorenzwerm die we als mens kennen: al 2600 jaar geleden werd melding gemaakt van deze vallende sterren. De Lyriden zijn afkomstig van de komeet ’C/1861 G1 Thatcher’ en worden zo genoemd omdat ze van het sterrenbeeld Lier lijken te komen”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

„Je zal de Lyriden dit jaar naar alle waarschijnlijkheid goed kunnen zien”, zegt sterrenkundige Philippe Mollet tegen het Belgische HLN. „We hebben geluk want we hebben te maken met een nieuwe maan waardoor we weinig last zullen hebben van maanlicht”, zo legt hij uit. Het is eens in de dertig dagen nieuwe maan.

„Meteoren van de Lyriden zijn spectaculair! Ze zijn snel, helder en zien er soms uit als vuurbollen met een rookachtig spoor. Vooral tijdens het laatste deel van de nacht, vanaf circa 2:00 uur komen er meer dan 10 meteoren per uur voor”, voorspelt meteoroloog van Wezel.

Het hoogtepunt valt volgens het weerinsituut op beide nachten rond 4:00 uur. Komende nacht ligt het aantal vallende sterren dan op 17 per uur. In de nacht naar donderdag is dit circa 16 per uur, al schatten andere meteorologen die aantallen nog hoger in.

Frisse nacht

Trek vannacht wel een dikke trui aan, want het wordt koud. Van Wezel: „De thermometer zal een graad of 8 aangeven, maar de matige tot vrij krachtige noordoostenwind maakt het voor het gevoel flink kouder. Een beschut plekje vinden zal lastig zijn, want om de Lyriden het beste te kunnen volgen heb je juist vrij zicht naar het oosten tot zuidoosten nodig.”

Het weerinstituut geeft ook een aantal kijktips: